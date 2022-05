Padua: Baby positiv auf Kokain getestet

Die Mutter habe das Kind Anfang Mai ins Krankenhaus von Chioggia gebracht, melden italienische Medien. Das Baby soll Verletzungen gehabt haben, die den Verdacht nahelegen, dass es geschüttelt worden sein könnte.Eine Haarprobe im Krankenhaus von Padua, in das das Mädchen überstellt worden war, wies schließlich Kokain nach. Offenbar war das Rauschgift dem Kind nicht verabreicht worden; es war aber offenbar in nahen körperlichen Kontakt dazu gekommen.Wer das Kind geschüttelt hat, ist noch nicht klar: Es soll in einer Großfamilie leben, zu deren Kreis auch der ehemalige Partner der Mutter zählt.Die Staatsanwaltschaften von Padua und Venedig prüfen die nächsten Schritte.