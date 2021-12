Pädophiler Priester aus den USA in Bozen? Was an der Geschichte stimmt

In gleich 3 Bozner Pfarreien wirkte in den vergangenen Jahren der aus den USA stammende Priester Timothy Meehan. Jetzt geht nicht nur dort die bange Frage um: Ist er in Südtirol untergetaucht, weil er wegen Pädophilie aus seinem Orden und seiner Heimat verbannt wurde? Und wo ist er jetzt? + Von Martin Lercher