Pandemie und Impfen: Infos aus erster Hand – Zoom-Meeting am Dienstag

„Es werden sehr viele Falschinformationen und Halbwahrheiten über Pandemie und Impfung verbreitet. Wir wollen in diesem Zoom-Meeting, zu dem Jede und Jeder herzlich eingeladen ist, sachlich über die Impfung informieren, Fragen dazu beantworten und die Menschen motivieren sich impfen zu lassen. Wir können die Pandemie nur über eine möglichst flächendeckende Impfung loswerden. Jeder trägt dafür Verantwortung!“, erklärt Initiator Helmut Tauber.Die Aktion wird von den Bezirksgemeinschaften Eisacktal und Wipptal gemeinsam mit allen Gemeinden des Wipptals und des Eisacktales sowie der Bezirkszeitung „Brixner“ organisiert. Willy Vontavon, Chefredakteur des „Brixner“ wird das Meeting moderieren.Mit dabei sein werden auch eine Reihe von Experten, die Fragen beantworten und über ihre Erfahrungen mit der Pandemie berichten werden, unter anderen Filmmacher Andrea Pizzini, der in seinen „Wellenbrecher“-Videos regelmäßig aus den Intensivstationen des Landes berichtet, die Ärzte Dr. Thomas Völkl (Internist) oder Dr. Othmar Bernhart (Primar Innere Medizin) und Dr. Arthur Scherer (Gynäkologe), die über ihren Erlebnisse in den Krankenhäusern berichten werden, zudem Walter Dietl (Leiter Impfstrategie Brixen), der über die Impfung informieren und Fragen dazu beantworten wird. Neben den beiden Landtagsabgeordneten Amhof und Tauber werden auch die Präsidenten der Bezirksgemeinschaften Monika Reinthaler (Wipptal) und Walter Baumgartner (Eisacktal) Rede und Antwort stehen.

