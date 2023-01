Papst-Requiem im Brixner Dom: „Vergelt’s Gott“

Die Bürgermeister von Natz-Schabs, Alexander Überbacher (links), und von Brixen, Peter Brunner, nahmen ebenfalls am Requiem teil. Joseph Ratzinger war Ehrenbürger ihrer Gemeinden. - Foto: © Diözese/Ohnewein

Dankeschön des Papstes an die Brixner

Gedenkrede für den Ehrenbürger

Auch eine Abordnung der Schützen mit Landeskommandant Roland Seppi an der Spitze nahm am Requiem teil. - Foto: © Diözese/Ohnewein

Am 5. und 6. Jänner: Kirchenbeflaggung und Glockenläuten

Mit einem Requiem hat sich die Diözese heute im Dom von Brixen vom verstorbenen Papst emeritus Benedikt XVI. verabschiedet.Im Rahmen des Gottesdienstes hat Bürgermeister Peter Brunner die besondere Beziehung des emeritierten Papstes zur Stadt Brixen erinnert: „Joseph Ratzinger hat sich oft bei uns in Südtirol aufgehalten, Land und Leute kennengelernt und sich neue Kraft in zahlreichen Urlauben geholt. Zum ersten Mal weilte er im August 1967 als Professor Joseph Ratzinger im Rahmen einer Studientagung in Brixen und hat seither regelmäßig auch mit seinen Geschwistern Urlaub in unserer Stadt gemacht. Sein Bruder Georg und seine Schwester Maria begleiteten ihn einige Male in das Hotel Grüner Baum zur Familie Stremitzer. Mit jungen 40 Jahren war Joseph Ratzinger das erste Mal als Referent in Brixen. Immer wieder führte ihn seine Berufung in die Bischofsstadt. Auch als Kardinal und Erzbischof war er wiederholt Gast im Priesterseminar. Bei diesen Gelegenheiten zelebrierte er mehrfach Messen hier im Dom. Die größte Ehre für die Stadt war sein elfter Besuch als Papst im Sommer 2008.“Bischof Ivo Muser würdigte in seiner Predigt die theologischen Leistungen von Ratzinger u.a. als Professor, als Leiter der Kongregation für die Glaubenslehre und als Papst: „Die leidenschaftliche Suche nach Wahrheit, dieses Fragen und Ringen nach der Begegnung mit der Wahrheit, die in Christus Mensch geworden ist, zeichnet Joseph Ratzinger und seine Theologie aus. Nicht zufällig lautete sein bischöfliches Leitwort: „Cooperatores veritatis – Mitarbeiter der Wahrheit’. Es ist eine Wahrheit, die nur in der Liebe standhält! Im gläubigen Ringen um die Gottesfrage ging es Papst Benedikt immer um die Synthese zwischen Vernunft und Glauben. Brillante Intellektualität und ein schlichter, demütiger und ehrlicher Glauben haben in Papst Benedikt eine beeindruckende Synthese gefunden.“Der Diözesanbischof erinnerte in seiner Predigt auch an das Dankeschön des Papstes an die Brixner und Südtiroler: „Bei seinem ersten Angelusgebet während seiner Urlaubstage hier in Brixen, am 3. August 2008, richtet er draußen auf dem Domplatz ein ganz herzliches 'Vergelt’s Gott an alle. Sie sind alle in meinem Gebet', sagte Benedikt. 'Das ist die Weise, wie ich Ihnen danken kann und versuchen kann, Danke zu sagen.’“Der Bischof griff diese Worte auf und richtete seinerseits einen direkten Dank an den Verstorbenen: „Ich rufe Ihnen ein tiefempfundenes Vergelt´s Gott nach – ganz persönlich und im Namen unserer Diözese. Vergelt´s Gott für Ihr großes Lebenswerk, für Ihren Petrusdienst, für Ihre persönliche Beziehung zu unserer Diözese und zu unserem Land. Vergelt´s Gott für Ihr Sein und Wirken. Auf ein hoffnungsvolles Wiedersehen auf der anderen Seite des Lebens, wo Sie jetzt sind und wohin wir noch unterwegs sind. Beten Sie für unseren Papst Franziskus und für die ganze Kirche. Beten Sie auch für uns. Segnen Sie uns alle von der Gemeinschaft mit jenem Gott her, der nichts anderes als Liebe ist.“Vor dem bischöflichen Segen verabschiedete sich der Bürgermeister von Brixen, Peter Brunner, mit einer Gedenkrede vom Ehrenbürger seiner Stadt. Beim Aufenthalt von Papst Benedikt im Sommer 2008 hat ihm Brixen die Ehrenbürgerschaft verliehen. Auch die Gemeinde Natz-Schabs hat den Papst mit Südtiroler Wurzeln zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Seine Großmutter stammte vom Töllhof in Raas.Bürgermeister Brunner erinnerte in seiner Rede an den Papsturlaub im Jahr 2008 und die Gründe für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde: „Am 9. August 2008 hat die Stadt Brixen Papst Benedikt XVI. die Ehrenbürgerschaft verliehen, um die besondere Verbundenheit zu Südtirol, dem Priesterseminar, unserer Stadt und zu ihren Menschen, unserer Natur und Kultur zu unterstreichen. In seiner Ansprache damals betonte Benedikt XVI. die Bedeutung eines friedlichen Zusammenlebens zwischen den Sprachen und die friedvolle Verständigung zwischen den Kulturen, so wie sie in Brixen seit Jahrzehnten gelebt wird. Der Aufenthalt des Heiligen Vaters in Brixen war ein wichtiger Impuls für unsere Glaubensgemeinschaft und die lokale Kirche. Er bildete einen Anreiz, sich aktiv mit der Glaubenslehre auseinanderzusetzen.“Auch die persönliche Zuneigung des verstorbenen Papstes für Stadt und Land würdigte Bürgermeister Brunner: „Beim letzten persönlichen Treffen 2010 - anlässlich der Übergabe des Christbaums an den Vatikan - haben wir Benedikt XVI. als einen sehr demütigen, achtsamen und offenherzigen Menschen erlebt, der Brixen, dessen Umgebung und unsere Leute ins Herz geschlossen hatte. Als diesen Menschen werden wir ihn in Erinnerung behalten und seinen Glauben an die Güte der Menschen weitertragen.“Am 5. und 6. Jänner: Kirchenbeflaggung und GlockenläutenIn der Diözese Bozen-Brixen werden am Donnerstag, 5. Jänner, dem Begräbnistag, und am Freitag, 6. Jänner, die Kirchen beflaggt und am 5. Jänner läuten ab 9 Uhr in allen Kirchen des Landes die Glocken für 10 Minuten. Bischof Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier werden am Donnerstag, 5. Jänner, in Rom mit einer kleinen Delegation aus der Diözese an der Beerdigung des emeritierten Papstes teilnehmen.