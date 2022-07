Paragleiter klappt zusammen: So erlebt Samuel den Absturz über die Felswand Paragleiter klappt zusammen: So erlebt Samuel den Absturz über die Felswand

„150 Meter tief bin ich gefallen und immer wieder auf dem Felsen aufgeschlagen, etwa so, wie wenn man einen Stein über einen Berg hinunterwirft“: Es grenzt an ein Wunder, dass der 20 Jahre alte Lananer Samuel M.S. am 24. März den Absturz mit seinem Paragleiter am Tschigat über Partschins überlebt hat. Hier erzählt Samuel vom Tag, der sein Denken veränderte. + Von Luise Malfertheiner