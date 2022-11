Partnerschaft der Stiftung Cortina mit Leitner, Prinoth und Demaclenko

Das bringen die Partner mit

Alles für die Zukunft

Dank der Technologien von Leitner, Prinoth und Demaclenko konnte Cortina das wichtige Event erfolgreich umsetzen und wird nun für weitere sportliche Großevents gerüstet sein.Höchste Ansprüche an Innovation und Perfektion sind der gemeinsame Nenner der Partnerschaft: Cortina d'Ampezzo möchte Sportveranstaltungen auf höchstem Niveau organisieren und dem Territorium eine hochmoderne Infrastruktur bieten. Diese Ziele können dank der Partnerschaft mit der HTI-Gruppe erreicht werden.Ein Teil der Vereinbarung sieht die Bereitstellung von Prinoth Pistenfahrzeugen vor. Diese sorgen für eine perfekte Präparierung jener Pisten, auf denen die Speed-Disziplinen ausgetragen werden.Die Beschneiungsanlagen von Demaclenko sorgen für beste Schneeverhältnisse auf den Pisten. 2 Seilbahnen von Leitner revolutionieren die Mobilität im Gebiet. Die Kabinenbahn „Freccia nel Cielo“ verbindet Cortina d´Ampezzo mit dem Gipfel Cima Tofana, einem der höchsten Gipfel der Dolomiten. Die neue 10er-Kabinenbahn „Cortina Skyline“ ermöglicht den Seilbahntransport von den Pisten der Tofane in Cortina zu jenen des Skigebiets Cinque Torri.Stefano Longo, Präsident der Stiftung Cortina, zeigt sich über die Fortsetzung der Partnerschaft erfreut: „Mit der Südtiroler HTI-Gruppe teilen wir die gleiche zukunftsorientierte Vision mit höchstem Respekt vor der Umgebung, in der wir tätig sind. Wir müssen das Qualitätsniveau unserer Sportveranstaltungen immer weiter steigern. Dies ist jedoch nur mit bester Technologie möglich. Wie auch die HTI-Gruppe engagieren wir uns mit Leidenschaft für junge Menschen und setzen uns für die Zukunft des Landes ein.“Anton Seeber, Präsident der HTI-Gruppe, ergänzt: „Wir sind sehr stolz, diesen Weg gemeinsam mit der Stiftung gehen zu können und unseren technologischen Beitrag zum Gelingen der geplanten Veranstaltungen zu leisten. Wie bereits bei den Ski-Weltmeisterschaften 2021 haben wir auch diesmal wieder gemeinsam die Möglichkeit, die große Bedeutung Cortinas in der internationalen Sportszene zu bestätigen.“