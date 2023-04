Suchaktion endet tragisch: 20-Jähriger tot aufgefunden

Seit Freitag war der 20-Jährige aus Tabland bei Partschins abgängig. Da er auch am Samstag nicht nach Hause kam, wurde Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte starteten eine große Suchaktion, die am Sonntag um 5 Uhr in der Frühe fortgesetzt wurde (Hier lesen Sie mehr dazu). Am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr dann die traurige Gewissheit: Der 20-Jährige wurde nahe dem Greiterhof in Partschins tot aufgefunden.Ersten Informationen zufolge soll er in unwegsamen Gelände ausgerutscht und gestürzt sein und sich dabei tödlich verletzt haben.Im Einsatz standen die Bergrettung Meran, die Feuerwehr Partschins, die Finanzpolizei, die Hundestaffeln, sowie der Rettungshubschrauber Aiut Alpin und die Notfallseelsorge.