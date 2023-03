Patrik König auf Tauchgang

Das neue „Dolomiten-Magazin“. - Foto: © mag_mm(monika.miuzzo)

Unverhofft kommt oft oder zumindest öfter, als man denkt. So war es auch bei Patrik König und seinem hierzulande etwas ungewöhnlichen Hobby: dem Tauchen. Es war nämlich reiner Zufall, dass der neue Direktor der Stadtwerke Meran und langjährige Verkaufsleiter der Spezialbierbrauerei Forst den Weg ins Wasser fand. Wie sich das zugetragen hat, was Patrik König sonst noch in seiner Freizeit tut und warum er Präsident des Landesverbandes der Wasserretter in Südtirol ist – das und vieles mehr erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um den Kinderchor „Vision Choir“ aus Uganda, der im Rahmen seiner 5 Benefizkonzerte demnächst das Lächeln Afrikas in unser Land zaubern wird.Weitere Gäste der neuen Ausgabe sind die junge Antholzer Biathletin Hannah Auchentaller (In Frage gestellt), die Snowboard-Teamweltmeister Aaron March und Nadya Ochner (Sonntagsfrühstück), der deutsche Dancehall- und Hip-Hop-Musiker Peter Fox (Musik), die 8-Mann-Kapelle „Der harte Kern“ aus dem Unterinntal (Schneidig & Schnulzig), die Südtiroler Rockbands Cemetery Drive und Dead Like Juliet (Backstage) und die bekannte Südtiroler Schauspielerin Anna Unterberger (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Frühlingswanderung nach Albions im Eisacktal ein und Helmut Bachmann präsentiert flotte Rezepte des schottischen Starkochs Gordon Ramsey. Dazu gibt es viele Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Infos aus der Hausapotheke, den Ratgeber für Haustiere u. v. m.