Aufgrund von Sicherungsarbeiten in Brixen an der darunterliegenden Garage muss die Basis von „Pelikan 2“ zeitweilig nach Toblach verlegt werden.„Dies ist eine Ausweichlösung, die kostengünstig und zeitnahe verfügbar ist, und keineswegs eine dauerhafte Verlegung, der Hubschrauber wird wieder dahin zurückkommen, wo er war“, schreibt de Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung.Der Landeplatz A22 diene lediglich dazu, dass das Krankenhaus Brixen mit dem Hubschrauber weiterhin angeflogen werden kann.