Penon: Schuppen neben Gasthof geht in Flammen auf – Autos verbrennen

Kurz nach 12.30 Uhr kam der Altkommandant der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, Oswald Stanghier, zufällig am Gasthof „Himmelpfort“ in Penon vorbei: Da schlugen bereits Flammen aus dem Schuppen. Sofort setzte er die Einsatzkette in Gang.Der Schuppen ist zwar nicht direkt an das Gasthaus angebaut, steht aber in direkter Nähe dazu. Auch ein zweites Gebäude konnten die Feuerwehren abschirmen.Die Ursache des Feuers erhebt zur Stunde die Berufsfeuerwehr von Bozen. Die im Schuppen geparkten Autos der Gastwirte, ein Toyota und ein Fiat Panda, brannten genauso ab wie das gelagerte Holz.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Penon, Kurtatsch, Graun und Tramin. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und Margreid blieben in Kurtatsch in Bereitschaft. Insgesamt standen 55 Feuerwehrmänner mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Weitere 30 Männer mit 8 Fahrzeugen waren in Bereitschaft in Kurtatsch. Einsatzleiter war der Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Penon, Andreas Parteli. Auch Abschnittsinspektor Hannes Hauser war vor Ort.

kn