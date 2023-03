Peppe Mairginter: Die Bühne ist sein Leben

Das neue „Dolomiten-Magazin“ - Foto: © karl.tschurtschentha

„Für einen Schauspieler ist es ein kostbares Geschenk, das Publikum unterhalten zu dürfen.“ Mit diesem Credo lebt der heute 66-jährige Peppe Mairginter seine Leidenschaft als Laienschauspieler – und das bereits seit beinahe 50 Jahren. Der aus Innichen im Hochpustertal stammende Theatermann stand bereits bei 14 Theatergruppen in 68 Stücken mit insgesamt 777 Aufführungen auf der Bühne. Mehr über Peppe Mairginter erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die „Nacht der Bibliotheken“, die am 17. März mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land stattfindet.Gäste in der neuen Ausgabe sind die Weltklasse-Rodlerin Andrea Vötter aus Völs am Schlern (In Frage gestellt), der Wipptaler Unternehmer Peter Paul Mader (Sonntagsfrühstück), die Goldrieder aus Osttirol (Schneidig & Schnulzig), die Brixner Band 4Twenty (Backstage) und die bekannte deutsche Schauspielerin Katja Riemann (Star der Woche). Hanspaul Menara lädt zu einer Frühlingswanderung von Gries/Bozen nach Guntschna ein, Klemens Riegler bietet eine Vorschau auf den Konzert- und Festivalsommer 2023 und Helmut Bachmann präsentiert einfache Rezepte der beiden YouTube-Kochstars Anita Brunner und Anni Oberlechner. Dazu gibt es viele Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Informationen aus der Hausapotheke, den Ratgeber für Haustiere u. v. m.