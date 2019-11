Person bei Kletterunfall im Gadertal schwer verletzt

In der Nähe der Pisciadù-Hütte in Hochabtei hat sich am Allerheiligentag gegen Mittag ein Kletterunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge hat sich eine Person beim Absturz vom Tridentina-Klettersteig schwere Verletzungen zugezogen.