Viel zu tun für die Einsatzkräfte in der Silvesternacht

Es war kurz nach Mitternacht, als Alarm geschlagen wurde: Person im Wasser. Wie sich herausstellte, ist eine Person aus bisher ungeklärter Ursache in einen Bach gestürzt und hat sich dabei erheblich verletzt.Die Feuerwehren von Villanders und Klausen konnten die Person schnell bergen. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht.Auch sonst gab es viel zu tun in der Silvesternacht für die Einsatzkräfte: Müllcontainer gerieten in Brand, ein Unfall auf der Schnellstraße Mebo mit einem Leichtverletzten, mehrere Böschungsbrände – aber zu schwereren Verletzungen oder Unfällen ist es nicht gekommen, wie die Einsatzzentralen mitteilen.