Pfitscher Joch: Gleitschirmflieger stürzt ab – mittelschwer verletzt

Am Samstagnachmittag war das Wetter in Südtirol perfekt für einen Gleitschirmflug. Ein deutscher Urlauber startete kurz vor 17 Uhr mit seinem Gleitschirm in der Nähe des Pfitscher-Joch-Hauses. Kurz nach dem Start verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte ab.Freunde des Urlaubers setzten umgehend den Notruf ab. Daraufhin wurden die Bergrettungsdienste von Sterzing (AVS und CNSAS) und jene der Finanzwache sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2 alarmiert.Ein Bergretter wurde zum Unfallort geflogen. Dieser unterstützte den Notarzt bei der Versorgung des Patienten. Der Mann hatte sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen am Rücken und im Armbereich zugezogen. Eine schlimme Kopfverletzung konnte sein Helm verhindern. Dieser wurde beim Aufprall gespalten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus von Brixen geflogen.Weitere Bergretter fuhren mit dem Fahrzeug in die Nähe des Unfallortes, halfen bei der Bergung des Fluggerätes und übernahmen die Betreuung der restlichen Urlauber.