Pflersch: Lawinenabgang am Bodner Berg endet glimpflich

Ein glimpfliches Ende nahm am Samstag ein Lawinenabgang am Bodner Berg oberhalb von St. Anton im Pflerschtal: Gegen 13.30 Uhr wurden das Team der Bergrettung Gossensass-Pflersch, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Freiwillige Feuerwehr von Pflersch zur Abklärung eines Lawinenabganges an den Bodner Berg gerufen.Die Bergretter wurden mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 an den Bodner Berg geflogen. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass tatsächlich eine Lawine mit einer Größe von etwa 80 mal 40 Metern abgegangen war. Losgelöst wurde die Lawine in steilem Gelände von Skitourengehern.Das gesamte Gebiet wurde mehrmals abgesucht. Verschüttet wurde glücklicherweise niemand.

jot