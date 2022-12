Die Feuerwehr barg das Auto mittels Seilwinde. - Foto: © FFW Oberolang

Es war am Montagabend gegen 18 Uhr, als das Auto bei der Pugga-Kurve zwischen Oberolang und Mitterolang geradeaus fuhr und erst nach rund 10 Metern zum Stehen kam. Sofort wurden sämtliche Einsatzkräfte alarmiert.Wie durch ein Wunder wurde der einheimische Fahrer bei dem Unfall kaum verletzt. Die Einsatzkräfte versorgten den Fahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bruneck.Die Wehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten und bargen das Unfallauto. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Oberolang, Mitterolang und Welsberg, das Weiße Kreuz und die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.