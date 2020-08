Polizei im Kampf gegen Motorrad-Rowdies und Alko-Lenker

Insgesamt wurden am Wochenende 73 Motorräder überprüft. 27 Verstöße, darunter Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachtung von Verkehrsschildern, rücksichtsloses Überholen und Unregelmäßigkeiten bei den Papieren, wurden dabei festgestellt und sanktioniert.Die Tätigkeit wird in den kommenden Wochen mit gezielten und entschlossenen Kontrollen fortgesetzt.Im Rahmen spezifischer Kontrollen in Hinblick auf Alkohol und Drogen wurden am vergangenen Wochenende zudem 2 Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss erwischt.Im ersten Fall handelte es sich um einen 47-jährigen Mann , der am Samstagmorgen um 11 Uhr auf der Staatsstraße 12 in Leifers angehalten wurde. Der bei ihm durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 g/l. Am frühen Nachmittag desselben Tages wurde in Sarnthein ein weiterer Mann (54) mit 0,69 g/l erwischt.Beiden wurde der Führerschein und 10 Punkte eingezogen, außerdem müssen sie ein Bußgeld von je 544 Euro zahlen.

