Polizei kontrolliert nun verstärkt – auch in Zivil

28-jähriger Drogendealer mit 1,5 Kilo Haschisch gefasst

Ladendieb in Bozen gefasst

Die Polizei kontrolliert im Zentrum von Bozen: Mehrer Jacken wurden gestohlen. - Foto: © Quästur Bozen

180 Euro in Mülleimer gefunden

Die Quästur von Bozen teilt in einer Aussendung mit, dass die Polizei in den kommenden Wochen noch mehr kontrollieren wird. Auch die Kontrollen in Zivil würden verstärkt, um die Sicherheit der vielen Leute, die über die Feiertage nach Südtirol kommen, zu gewährleisten, so die Polizei. Bereits in der vergangenen Woche fasste die Polizei aufgrund der verstärkten Kontrollen mehrere Kleinkriminelle.Bei den Kontrollen gingen den Beamten mehrere Drogendealer ins Netz. Ein 28-jähriger ausländischer Staatsbürger wurde mit 1,5 Kilo Haschisch und 6000 Euro Bargeld festgenommen.Ein weiterer Jugendlicher war im Zentrum von Bozen mit einem 7 Zentimeter großen Klappmesser unterwegs, das Spuren von Drogen aufwies. Sofort kontrollierten die Beamten sein Zuhause und fanden 25 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.In Stadtviertel Don Bosco fanden die Polizisten im Zuge der Kontrollen außerdem ein Kilo Amphetamin. Die Polizei ermittelt.In einem bekannten Sport-Geschäft in Bozen versuchte ein 25-Jähriger mit ausländischen Wurzeln eine Weste im Wert von 500 Euro zu stehlen. Er hatte der Weste in einer Umkleidekabine die Diebstahlsicherung weggerissen und sie unter seiner Jacke angezogen. Dem Sicherheitspersonal war der Diebstahl aufgefallen, als der 25-Jährige das Geschäft verließ. Sofort wurde die Polizei gerufen. Die Beamten schnappten den Jugendlichen und zeigten ihn an. Die Weste wurde bei dem Diebstahl aber beschädigt und ist nicht mehr verkäuflich.In einem weiteren Geschäft in Bozen stahl ein Unbekannter Jacken im Wert von 1000 Euro und machte sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt.Ein aufmerksamer Bürger alarmierte am Wochenende die Polizei, weil er in einem Mülleimer nahe eines Bancomaten Bargeld gefunden hatte. Die Beamten trafen ein, holten die 180 Euro aus dem Mülleimer und suchen nun nach dem Besitzer.