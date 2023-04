Prad: Feuerwehrmann, der zufällig vor Ort ist, verhindert Wohnungsbrand

Der Abzugsventilator ist wohl am Brand schuld. - Foto: © FF Prad

Die Feuerwehr war sofort zur Stelle. - Foto: © FF Prad

Es war gegen 13 Uhr, als ein Abzugsventilator in einem Bad einer Wohnung im Sandweg in Prad Feuer fing. Rasch breitete sich das Feuer auf die Holzdecke aus. Im selben Haus befanden sich zu der Zeit Handwerker, die mit Umbauarbeiten beschäftigt waren. Einer von ihnen bemerkte den Brand und schlug Alarm.Glücklicherweise war die Badtür verschlossen, damit sich der dichte Rauch nicht ausbreiten konnte. Ein Handwerker, der auch Feuerwehrmann ist, betrat das Bad und versuchte das Feuer eigenhändig zu löschen. Er hatte aber keine Chance, da der Rauch so dicht war. Er verschloss die Badtür wieder und alarmierte seine Kollegen.Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, rückte die Freiwillige Feuerwehr Prad an. Sie löschten das Feuer im Bad, riss die brennende Holzdecke ab und lüftete die Wohnung. Durch das aufmerksame Handeln der Handwerker und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Wohnungsbrand verhindert werden.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Prad auch die Carabinieri.