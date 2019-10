Priester Florian Agreiter gestorben

Der Trauergottesdienst findet am Montag, 4. November, um 14.30 Uhr in Margreid statt.





Florian Agreiter wurde 1932 in St. Kassian geboren und am 29. Juni 1956 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1957 und 1970 wirkte er als Kooperator in Innichen, Bruneck, Cortina d’Ampezzo und Neumarkt. 1970 wurde er Pfarrer in Salurn, 1988 zusätzlich Pfarrer in Buchholz.Im Jahre 2007 wurde Agreiter von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden und seit 2009 war er als Seelsorger in Kurtatsch, Kurtinig und Margreid tätig.

