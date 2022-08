Priester und Personal: Alle Veränderungen des Jahres 2022

Neben Ernennungen wird es auch Entpflichtungen geben. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

wird zum Pfarrer der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Meran ernannt.wird zum Pfarrer von Latzfons und zum Pfarrseelsorger von Feldthurns ernannt.wird zusätzlich zum Pfarrer von St. Jakob bei Bozen ernannt.wird zum Beauftragten („viceparroco“) für die italienischsprachige Seelsorge in Untermais und Pfarrer von Sinich ernannt.wird zum Leiter der Seelsorgeeinheit Laas, zum Pfarradministrator von Laas und zum Pfarrseelsorger von Tanas, Eyrs und Tschengls ernannt (1.7.2022).wird zusätzlich zum Pfarrseelsorger von Reinswald und Durnholz ernannt.wird zum Pfarrseelsorger von Meransen, Vals und Spinges ernannt (1.10.2022).wird zum Kooperator in den Pfarreien zum hl. Pius X. und zum hl. Johannes Bosco in Bozen ernannt (15.08.2022)wird zum Kooperator für Brixen und Milland (Gläubige italienischer Muttersprache) ernannt., Neupriester, wird zum Kooperator von Toblach ernannt.wird zum Kooperator in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental ernannt.wird zum Kooperator von Leifers ernannt.wird zum Kooperator von St. Leonhard in Passeier ernannt.wird zum Kooperator von Bruneck ernannt. Als solcher ist er für die italienischsprachige Seelsorge beauftragt.wird zusätzlich zum Seelsorger in den Pfarreien Sarnthein, Reinswald, Durnholz, Pens und Aberstückl ernannt.wird zum Seelsorger von Mühlbach und Spinges ernannt (1.10.2022).wird zum Spiritual am Priesterseminar ernannt.wird für weitere drei Jahre als Leiter des Seelsorgeamtes bestätigt.wird für weitere drei Jahre als Leiter des Amtes für Schule und Katechese bestätigt.wird zum Vizekanzler ernannt (1.10.2022).wird zur Heimleiterin am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen ernannt (18.7.2022).wird zur Referentin für die Seelsorge mit Menschen mit Behinderung ernannt (1.6.2022).wird zur Caritasdirektorin ernannt (1.8.2022).wird zum Richter am Diözesangericht und am Regionalgericht, zum Kanzler der Diözese und zum Pfarrseelsorger von Mühlbach sowie Seelsorger in Rodeneck, Mühlbach, Meransen, Vals, Spinges, Niedervintl, Obervintl, Weitental und Pfunders ernannt (1.10.2022).wird als fixe Aushilfe an Sonn- und Festtagen in den Pfarreien Mals, Tartsch, Planeil, Schleis, Laatsch und in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Graun im Vinschgau seelsorglich wirken., Pfarradministrator von Reinswald und Durnholz, wird von diesen Aufträgen entpflichtet., Seelsorger in St. Vigil, Enneberg, Welschellen, Untermoi, St. Martin in Thurn und Campill, wird von diesen Aufträgen entpflichtet (31.7.2022)., Beauftragter („viceparroco“) für die italienischsprachige Seelsorge in Untermais und Pfarrer von Sinich, wird von seinen Aufträgen entpflichtet., Leiter der Seelsorgeeinheit Laas, Pfarradministrator von Laas, Pfarrseelsorger von Tanas, Eyrs und Tschengls, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und verlässt die Diözese Bozen-Brixen (30.6.2022)., Referentin für Kranken- und Trauerseelsorge, für die Seelsorge mit Menschen mit Behinderung, für Einwandererseelsorge, für Seelsorge mit Sinti und Rom wird von ihren Aufträgen entpflichtet (31.5.2022).wird vom seinem Auftrag als Pfarrer von Maria Himmelfahrt in Meran entpflichtet. Er wird ein Sabbatjahr machen.wird von seinem Auftrag als Pfarrseelsorger von Latzfons und Feldthurns entpflichtet.wird von seinem Auftrag als Domkapitular an der Kathedrale in Brixen und als Spiritual am Priesterseminar entpflichtet. Er bleibt Bußkanoniker und Priesterseelsorger.wird als Heimleiter am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen entpflichtet (17.7.2022)., Seelsorger von St. Andrä, Afers, Lüsen, Sarns und Abeins, wird von seinem Auftrag entpflichtet.