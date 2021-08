Prissian: Wölfe reißen Schaf

Angeblich soll das Tier auf einer eingezäunten Weide in der Nähe der Zwingenburg gerissen worden sein.In den vergangenen Wochen gab es in der Gemeinde Tisens immer wieder Wolfsrisse – am Kehrerhof und in der Tierwelt Rainguthof in Gfrill sowie auf dem Rinnerhof in Platzers.„Es kann nicht sein, dass es immer wieder Wolfsrisse gibt“, betonte der Tisner Bürgermeister Christoph Matscher vor kurzem. Er sorgt sich auch um die öffentliche Sicherheit, weil sich das Großraubwild gefährlich den Dörfern nähert, und fordert vom Land Nägel mit Köpfen.„Ich hoffe, dass die Tourismusverantwortlichen im Land mit der Landwirtschaft und mit den Gemeinden an einem Strang ziehen, um das Problem mit dem Großraubwild endlich zu lösen“, sagte er jüngst den „Dolomiten“.

fm