Im Visier stehen mehrere Nahverkehrsunternehmen in ganz Italien, unter diesen auch SAD und Trentino trasporti. Die Aktionen, so die Gruppe auf ihrem Telegram-Kanal, seien eine Reaktion auf die „russophoben italienischen Behörden“.In diesem Zusammenhang wird das Treffen zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Joe Biden zitiert, bei dem Italiens Unterstützung für die Ukraine als „Schutz des internationalen Rechts“ bezeichnet wurde.Laut Noname teilt das italienische Volk die Idee nicht, „seine Steuern für die Unterstützung von Banderas terroristischen Anhängern auszugeben, anstatt die internen Probleme des Landes zu lösen“. Kritisiert wird auch die Resolution des italienischen Senats zum „Völkermord am ukrainischen Volk“.