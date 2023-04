Prowinter Season Finale 2023: Die Winterabschlussparty

Prowinter Season Finale entstand 2022 als Saisonabschlusstreffen für alle Wintersportbegeisterten. Nachdem Prowinter 2023 auf Jänner vorverlegt und als wichtiger Treffpunkt im Wintersportmarkt sowohl für Verleiher als auch für Händler neu ausgerichtet wurde, steht die Fachmesse wieder Pate für einen zwanglosen Event zum Wintersaisonabschluss für Fachleuten und Spitzenathleten.Mitte April ist der richtige Zeitpunkt, um Bilanz der abgelaufenen Saison zu ziehen. Dies sind die 3 Highlights am Donnerstag, 13. April in Bozen.Den Auftakt bildet der bereits traditionelle Ski Rental Summit, an dem man sowohl persönlich im FieraMesse H1 Eventspace als auch via Live-Streaming direkt von der Prowinter-Website aus teilnehmen kann. Beim Summit werden die von ProwinterLab während der Saison gesammelten Daten und die Ergebnisse der Interviews mit Skiverleihern präsentiert und analysiert. Zu den Themen, die von Alfredo Tradati erörtert werden, gehören zudem die befürchtete Personalkrise und die Versicherungspflicht für die Skipiste in Anwesenheit von Vertretern der Versicherungsgruppe ITAS.Am Rednertisch nehmen Linda Stricker und Kurt Ladstätter von Rent and Go, Matteo Bertolino von Ski Set und Stefano Patella von Decathlon Rent für den Verleihsektor Platz. Von den Wintersportmarken werden Corrado Macciò für Head, Pietro Colturi für Burton, Emilio Fontana für Amer Sport und Alessandro Costa für K2 erwartet. Der Ski Rental Summit bietet Händlern und Verleihern die Möglichkeit, sich zu treffen und zu diskutieren und bestätigt damit seine Rolle als Dialogplattform für die Welt des Wintersports.Darauf folgt eine kurze Vorschau auf die geplanten Neuheiten der kommenden Auflage der Prowinter vom Mittwoch 10. bis Freitag 12. Januar 2024 in der Messe Bozen. Bei diesem Austausch werden auch die ausstellenden Unternehmen in den Prozess der Neuausrichtung der B2B Days for Snow, Rental and Mountain miteinbezogen und können sich selbst und ihre Vorstellungen einbringen.Am Nachmittag folgt als großes Finale das Wintersportfest des Sportzentrums der Carabinieri Sektion Wintersport mit der Prämierung der erfolgreichsten Athleten der Saison 2022/23, ein würdiger Saisonabschluss in Anwesenheit der Publikumslieblinge des Wintersports, wie die Skirennläufer*innen Federica Brignone und Dominik Paris sowie die Biathletin Lisa Vittozzi, um nur einige zu nennen.