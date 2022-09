Madè Neumair: „Wer seine Eltern umbringt, sollte nicht an sich denken“ – Video

Benno Neumair - Foto: © GROPPO

„An der Rombrücke wurde mir bewusst, wo ich war. Ich habe Bekannte aus Südamerika getroffen. Ich weiß nicht, ob sie gemerkt haben, wie schlecht es mir ging.“ Das sagte Benno Neumair am Montagvormittag im Zeugenstand des Bozner Gerichtssaales ( Lesen Sie hier die Aussagen von Benno Neumair im STOL-Liveticker ).„Ob ich sie nach Haschisch gefragt habe oder ob sie es mir angeboten haben, weiß ich nicht mehr. Ich hatte kein Geld bei mir. Mir war kalt, mir ging es schlecht. Ich bin also ohne Haschisch zurück nach Hause.“Die Handys seiner Eltern habe er in Richtung des Flusses geworfen. „Ob sie ins Wasser gefallen sind, weiß ich nicht mehr“, sagte Neumair. „Als ich wieder zu Hause war…Es war nicht leicht, die Türschwelle zu überqueren. Es war wie eine Barriere in der Realität. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Ich hatte Angst davor“, so Neumair.Die Staatsanwältin fragte ihn: „Haben Sie kontrolliert, ob Ihre Eltern tot oder lebendig waren?“ „Nein“, sagt Benno Neumair. „Haben Sie nicht daran gedacht, die Rettung zu rufen?“ „In dem Moment…ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich nehme an, dass mir klar war, dass sie bereits tot waren.“Was seine Schwester Madè Neumair und sein Verteidiger Flavio Moccia zu den Aussagen von Benno Neumair sagen, sehen Sie im Video-Interview.