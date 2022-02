Prozess gegen Benno Neumair: So werden die Geschworenen ausgewählt

Der Countdown für den Prozess des Jahres läuft: Am 14. Februar werden die am Landesgericht in Bozen die Geschworenen ernannt, die über das Urteil für Benno Neumair entscheiden. Aber wie wird jemand zum Geschworenen? Welche Rolle spielen sie im Prozess, wie wird ihr Dienst honoriert? Und ist es tatsächlich wie im Film, wo sie tagelang eingesperrt sind, bis das Urteil klar ist? + Von Roberta Costiuc