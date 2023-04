Psychiaterin mit Eisenstange schwer verletzt – Verdächtiger festgenommen

Putzfrau sieht Tat mit an

Als Psychiaterin arbeitet Barbara Capovani im Krankenhaus Santa Chiara in Pisa. Als sie am Freitag um 18 Uhr ihren Turnus beendet hatte und ihr Fahrrad holen wollte, um nach Hause zu fahren, kam es zu dem folgenschweren Angriff.Während Capovani dabei war, das Fahrradschloss aufzusperren, näherte sich ihr ein Mann und schlug ihr mit einer Eisenstange mindestens 5 Mal auf den Kopf, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Mit schwersten Verletzungen wurde die 55-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert und noch am Abend einer Operation am Kopf unterzogen. Seither schwebt sie in Lebensgefahr.Zeugin der Gewalttat wurde eine Putzfrau des Krankenhauses. Sie sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass der Täter schwarz gekleidet gewesen sei. Er habe eine Atemschutzmaske getragen und sich einen Hut tief ins Gesicht gezogen, um unkenntlich zu bleiben. Die Ermittler gingen aufgrund dieser Beschreibung von einer geplanten Tat aus.Nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Täter um einen Patienten von Capovani handeln könnte. Daher überprüften die Ermittler zahlreiche Krankenakte, befragten Patienten und werten Bilder der Überwachungskameras aus.Die Ermittlungsarbeit brachte in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags schließlich ein Ergebnis: Gegen 4 Uhr hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger im Alter von 35 Jahren. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.