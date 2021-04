Psychiatrisches Gutachten im großen Kreis

Im Normalfall suchen psychiatrische Gutachter Häftlinge, die von ihnen beurteilt werden sollen, im Gefängnis auf. Angesichts der Anzahl der Experten – die 3 Amtssachverständigen Dr. Eraldo Mancioppi, Isabella Merzago und Marco Samory sowie 8 Parteiengutachter – gab es ein Problem: Der größte verfügbare Raum im Bozner Gefängnis würde unter Berücksichtigung der Corona-Sicherheitsregeln maximal 5 Gutachtern, einem Wachmann und dem Beschuldigten Platz bieten.Schließlich gelang es am Dienstag, den Schwurgerichtssaal frei zu halten. Benno Neumair, dem vorgeworfen wird, seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair getötet zu haben, wurde über den Innenhof des Gerichtsgebäudes in den Saal geschleust, wo er hinter verschlossenen Türen befragt wurde. Die Gespräche zu Neumairs Beurteilung sollen in einer Woche weiter gehen.

rc