Psychologin: „Multiple-Sklerose-Patienten während Pandemie besonders belastet“

„Das ganze letzte Jahr war für uns alle eine große Herausforderung. Für Menschen in besonderen Situationen war diese Belastung noch stärker spürbar. Menschen mit Multipler Sklerose fühlten sich in dieser Zeit besonders belastet. Zunächst ist die Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus groß, die Angst vor einem schweren Verlauf, aufgrund der Vorerkrankung dominant.Als im März 2020 alles begann, standen zunächst Fragen bezüglich organisatorischer Themen im Vordergrund. Beispielsweise, wie komme ich zu meinen Medikamenten, welche ich normalerweise im Krankenhaus abhole. Gehöre ich durch meine Krankheit automatisch zur Risikogruppe, muss ich weiterhin zur Arbeit oder kann oder soll ich mich krankschreiben.Hier war die Vereinigung für Multiple Sklerose gefragt Aufklärungsarbeit zu leisten und zwischen verschiedenen Stellen zu vermitteln. Grundsätzlich muss man sagen, dass es hier schnell möglich war Möglichkeiten zu finden, welche auf diese plötzlich so veränderte Situation angepasst werden konnten. Durch die lange Dauer der Krise wurde bald das nächste große Problem sichtbar. Rehabilitationsmaßnahmen, welche von unseren Mitgliedern so stark für die Aufrechterhaltung ihrer körperlichen Gesundheit benötigt werden, waren plötzlich nicht mehr verfügbar.Leider ist dies die ganze Zeit ein Problem geblieben. Hier hat die Vereinigung versucht verstärkt online Möglichkeiten anzubieten. Natürlich nicht vergleichbar mit einem persönlichen Treffen, aber zumindest ein Versuch die Menschen anzuleiten selbst körperlich aktiv zu bleiben. Die Folgen hiervon werden wir erst in den nächsten Monaten erfahren.Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen sind noch mehr als andere in eine soziale Isolation gerutscht, da die Angst vor Ansteckung noch viel dominanter ist, als bei anderen Personengruppen. Vor allem bei diesem Thema war und ist die Vereinigung gefragt. Wir versuchen so viel Menschen als möglich zu erreichen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.Berührend und erstaunlich, wie viel Nähe entstehen kann auch wenn kein persönlicher Kontakt stattfindet. Ich kann es zwar kaum erwarten alle wiederzusehen und zu einem gewohnten Rhythmus zurück zu finden, gleichzeitig habe den Eindruck, dass viele als Gruppe noch näher aneinander gerückt sind.“Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Im Gehirn, an den Sehnerven oder im Rückenmark entstehen Entzündungen, welche narbig abheilen und entsprechende Funktionsstörungen hinterlassen. Nervenhüllen (Myelinscheiden) und Nervenfasern (Axone) werden beschädigt, so dass Impulse der Nerven schlechter oder nicht mehr weitergeleitet werden.

