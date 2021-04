Puppen als Trostspender

Diese Puppen werden im Auftrag des Kiwanis Clubs von der Geschützten Werkstatt Trayah in Bruneck hergestellt, sodass hier auch ein weiteres Ziel, nämlich eine Beschäftigungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung, erreicht wird.Die kleinen Patienten können die „Puppen-Rohlinge“, unter Anleitung einer Kinderbetreuerin, bemalen und bekleiden und dürfen sie dann mit nach Hause nehmen. Diese Initiative des Brunecker Kiwanis Clubs ist von den Mitarbeitern der Brunecker Kinderabteilung mit viel Sympathie aufgenommen worden.Vor wenigen Tagen hat nun der Kiwanis Club, vertreten durch den Präsidenten Peter Mölgg sowie Heinz Kirchler und Harald Steiner, der Kinderabteilung Bruneck, und der Kinderambulanz Innichen, 20 weitere Stoffpuppen übergeben. Für die Pädiatrie Bruneck nahmen die Primarärztin Frau Dr. Walburga Cassar, die Koordinatorin Sr. Birgit Mayr und die Kinderbetreuerin Gaby die Puppen in Empfang.Gemäß dem Grundsatz „Serving the Children oft he World – den Kindern eine Brücke bauen“ ist diese Aktion für den Kiwanis Club Bruneck immer wieder ein Grund zur Freude.

