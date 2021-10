Pustertal: Von Baum getroffen – mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Rand einer Forstraße zwischen Amaten und Tesselberg.Ein 39-Jähriger wurde von einem Baum am Bein getroffen und eingeklemmt. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen am Bein zu.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 barg den Verletzten und brachte ihn ins Brunecker Krankenhaus. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Aufhofen, die Bergrettung von Bruneck sowie die Carabinieri.

stol