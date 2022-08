Pustertal: Zugausfälle für einige Tage

An einigen SAD-Zügen wurde bei Routinekontrollen eine abnormale und erhöhte Abnutzung bei den Rädern festgestellt. Wie die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG mitteilt, werden aus Sicherheitsgründen werden mit sofortiger Wirkung 5 Züge aus dem Betrieb genommen.Die Ursachenermittlung für dieses Problem läuft derzeit und die Bahninfrastruktur wird überprüft. Die Reparatur der Züge wird einige Tage in Anspruch nehmen. Leider wird es somit in den nächsten Tagen zu mehreren Zugausfällen auf der Strecke zwischen Lienz und Franzensfeste kommen. Es muss auch mit Ausfällen auf anderen Zuglinien gerechnet werden.