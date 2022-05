Pustertalbahn am Samstag und Sonntag gesperrt

Grund für diese zweitägige Sperre sind umfangreiche Arbeiten an der Schieneninfrastruktur, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz durchgeführt werden. Zum einen finden die periodischen Inspektions- und Wartungsarbeiten entlang der Strecke statt. Zudem laufen Vorbereitungsarbeiten für die Eisenbahnbrücke bei Olang, die im kommenden Herbst fertiggestellt werden soll. Darüber hinaus werden bei den Bahnhöfen Bruneck und Niederdorf Arbeiten an den Weichen durchgeführt.Die Ersatzbusse starten am Samstag und Sonntag jeweils stündlich, und zwar in Innichen zur Minute 10, in Franzensfeste zur Minute 50. Die Busse bedienen meist die Bahnhöfe mit folgenden Ausnahmen: In Bruneck Nord (Krankenhaus) halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz. Die Fahrzeiten richten sich nach dem Verkehrsaufkommen, bitte daher gegebenenfalls längere Reisezeiten einplanen.Auch zwischen Innichen und Sillian gibt es am Sonntag zwischen 9 – 12 Uhr einen Ersatzdienst mit stündlichen Verbindungen.Wegen Gleisarbeiten im Abschnitt Brenner-Gossensass ist im Zeitraum von Montag, 16. Mai bis Ende Juni in Richtung Bozen-Meran mit Zugverspätungen bis zu 10 Minuten zu rechnen. Bitte dies speziell bei Anschlussverbindungen berücksichtigen und längere Reisezeiten einplanen.Alle Infos und Fahrpläne auf der Webseite und App südtirolmobil.