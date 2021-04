Pustertalbahn am Sonntagvormittag gesperrt

Abfahrt in Franzensfeste jeweils zur Minute 50.

Die Bahnlinie bleibt daher gesperrt: von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr zwischen Franzensfeste und Innichen, von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr zwischen Innichen und der Staatsgrenze.Grund dafür sind die planmäßigen Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten an der Bahninfrastruktur, die vom Schienennetzbetreiber RFI in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die ersten Züge starten am Sonntag jeweils um 13.50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.Wie gewohnt leisten auch diesmal Busse den Schienenersatzdienst. Bitte beachten: Damit die Anschlussverbindungen in Franzensfeste angesichts der längeren Fahrtzeit gewährleistet sind, starten die Ersatzbusse in Innichen 40 Minuten früher im Vergleich zum Zugfahrplan. In Franzensfeste hingegen entsprechen die Abfahrtszeiten der Busse jenen der Züge.Das bedeutet: