Pustertalbahn: Umfangreiche Bau- und Wartungsarbeiten

Oberes Pustertal: Bahnabschnitt bis 4. November gesperrt

Bitte beachten:

Weitere Sanierungsarbeiten

Wegen umfangreicher Bau- und Wartungsarbeiten gibt es in den kommenden Tagen längere Unterbrechungen im Pustertaler Zugverkehr: Am Sonntag, 30. Oktober bleibt die Bahnlinie zwischen Franzensfeste und Innichen ganztägig gesperrt, der Abschnitt zwischen Innichen und der Staatsgrenze von 9 bis 12 Uhr.Der Abschnitt Innichen-Bruneck bleibt daraufhin von Montag, 31. Oktober bis einschließlich Freitag, 4. November gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten zur Fertigstellung der Eisenbahnbrücke bei Oberolang.Nach anhaltenden Niederschlägen im November 2019 hatte ein Erdrutsch die Bahntrasse unterspült. Die Schadensstelle wurde dann wieder provisorisch instandgesetzt. Mit einem Brückentragwerk wird dieser Gleisabschnitt nun definitiv abgesichert.Die Busse des Schienen-Ersatzdienstes verkehren an Werktagen im Halbstundentakt, an Sonn- und Feiertagen im Stundentakt. Die Busse bedienen meist die Bahnhöfe, aber es gibt einige Ausnahmen. Alle Infos dazu auf der Fahrplantabelle 400B / Fahrplan Schienen-Ersatzdienst.Aufgrund der Zugumläufe entfällt am kommenden Montag, sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Zug R 1885 mit Abfahrt in Franzensfeste um 18:20 Uhr auch im Abschnitt Franzensfeste-Bruneck, ein Ersatzbus steht zur Verfügung.Nach Abschluss der Bau- und Instandhaltungsarbeiten können mehrere Streckenabschnitte vorübergehend nur mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden. Es ist somit an den Folgetagen mit Verzögerungen im Pusterer Bahnverkehr zu rechnen.Die STA – Südtiroler Transportstrukturen AG nutzt die mehrtägige Bahnsperre, um in Zusammenarbeit mit dem Schienennetzbetreiber RFI auf einigen Bahnhöfen dringende Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.So wird in St. Lorenzen und in Bruneck Nord die Bahnsteigüberdachung erneuert, in Bruneck Nord wird zusätzlich auch der Bahnsteig instandgesetzt. Am Bahnhof Percha wird die Überdachung der Fußgängerbrücke saniert, die bei Unwettern im vergangenen August beschädigt wurde.