Quarantäne missachtet: 10 Personen bestraft

Die 10 Personen auf Geheiß des Einwanderungsbüros je 400 Euro berappen.Die Ordnungshüter erinnern bei dieser Gelegenheit daran, dass außereuropäische Staatsbürger, die aus einem Nicht-EU-Land oder aus einem Land außerhalb des Schengen-Raumes einreisen, nur bei Angabe eines gültigen Grundes nach Italien kommen dürfen. Dazu zählen Arbeit, gesundheitliche Probleme, unaufschiebbare Notwendigkeiten sowie Studiengründe. Nach der Einreise ist eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten.Letzteres gilt ebenso für jegliche Ankommende aus Nicht-EU-Ländern und den Staaten außerhalb des Schengen-Raumes – mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan – sowie für jene Länder, für welche die Regierung eine Reisewarnung ausgesprochen hat.Auch diejenigen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Ankunft in Italien in einem von der Quarantäneregelung betroffenen Staat aufgehalten haben, müssen sich in Isolation begeben.

ansa