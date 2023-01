3 Einbruchsversuche – Täter in die Flucht geschlagen, einer im Gefängnis

3 Einbruchsversuche am Mittwochabend

Landauf, landab kommt es derzeit zu Einbrüchen: Unter anderem die Gemeinde Natz-Schabs war in den vergangenen Wochen besonders davon betroffen. So auch am gestrigen Mittwochabend (STOL hat berichtet). Mittlerweile ist bekannt geworden, dass es am Mittwochabend aber nicht nur einen Einbruchsversuch gab – es wurde in 3 Häusern in Raas in der Gemeinde Natz-Schabs versucht einzubrechen.Bei allen Versuche wurden jeweils 3 Täter von den Hauseigentümern ertappt und in die Flucht geschlagen. Diese flüchteten daraufhin in den Wald.Die Eigentümer alarmierten sofort die Carabinieri, die in der Nähe auf Streife waren. Diese stellten einen der 3 Einbrecher im Wald bei Raas. Es handelt sich dabei um einen 30-jährigen Albaner.Der Mann wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht. Die anderen 2 Täter flüchteten und konnten trotz intensiver Suche der Carabinieri Brixen unter Leitung von Hauptmann Ottavio Tosoni nicht gefunden werden.Im Einsatz stand auch die Ortspolizei von Brixen.