„Radeln ohne Alter“ bringt Senioren raus ins Grüne

Nach einem gelungenen Start im Grieserhof in Bozen konnte nun auch in der Senioren- und Pflegeresidenz Martinsbrunn ein Seniorentaxi seinen Fahrraddienst aufnehmen. Mit dieser Initiative soll den Menschen in der Pflegeeinrichtung eine besondere Freude bereitet werden.„Unser Ziel ist es, den Bewohnern eine attraktive Freizeitaktivität zu ermöglichen und Ihnen ein Gefühl von Freiheit, Teilhabe und Nähe zu schenken“, sagt Alexander D'Andrea, Verwaltungsleiter der Senioren- und Pflegeresidenz Martinsbrunn. Das Seniorentaxi soll nun so oft als möglich genutzt werden und Ausflüge ins Grüne oder ins Stadtzentrum von Meran ermöglichen.„Es ist ein starkes Signal, ein Ja zum Leben. Frische Luft, Ausflüge, Erinnerungen aufleben lassen – all das kann nun mit dem Seniorenrad zur Aktivierung der Heimbewohner und zu mehr Lebensfreude beitragen“, betont Christian Klotzner, Präsident der Stiftung St. Elisabeth.„Ein besonderer Dank gilt der Firma Vienna Servizi, die das Seniorenfahrrad gesponsert hat. Auch im hohen Alter kann und sollte das Leben noch voller Glück und Zufriedenheit sein“, so der Präsident der Stiftung St. Elisabeth.Ein weiteres Seniorentaxi wird in Kürze auch im Jesuheim in Girlan für Wind in den Haaren sorgen.

