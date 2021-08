Radfahrer aus Deutschland bei Zusammenprall mit Lkw schwer verletzt

Ein 33-jähriger Radfahrer aus Deutschland ist am frühen Dienstagnachmittag in Rabenstein, Ortsteil der Gemeinde Moos in Passeier, schwer verletzt worden: Er war talwärts fahrend gegen einen entgegenkommenden Laster geprallt. Lebensgefahr besteht offenbar aber nicht.