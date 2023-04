Raimund Margreiter bittet um Teilnahme bei Parkinson-Studie

Raimund Margreiter ist ein weltweit geschätzter Pionier der Transplantationschirurgie, Extrembergsteiger, Abenteurer und er hat Parkinson. In seiner Biografie schildert der mittlerweile 81-jährige ehemalige Innsbrucker Chirurgie-Direktor, wie bei ihm 2014, nur wenige Jahre nach seiner Emeritierung, die Parkinson-Erkrankung diagnostiziert worden war und er nach und nach seine zahlreichen sportlichen Aktivitäten aufgeben musste.Zum heutigen Weltparkinsontag berichtet Margreiter in einer Video-Botschaft über seinen Alltag als Patient und er bittet die Tiroler Bevölkerung um zahlreiche Mithilfe bei der Erforschung der Krankheit:„In Tirol wird intensiv an verbesserter Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung geforscht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Früherkennung und Identifikation von Risikofaktoren. Das Projekt ,Gesund Altern Tirol‘ der Universitätsklinik für Neurologie lädt neurologisch gesunde Menschen über 50 Jahren zu einer detaillierten Online-Befragung ein, in der neue Informationen hinsichtlich des Parkinson-Risikos gewonnen werden sollen. Auch Sie sollten mitmachen! Je mehr Leute sich beteiligen, desto größer ist die Aussagekraft der Studie. Erzählen Sie das bitte Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten. Vielen Dank!“