Raketen auf Atomkraftwerk Saporischschja

2 vom russischen Militär abgeschossene Marschflugkörper flogen am Dienstagvormittag in niedriger Höhe über das Atomkraftwerk Saporischschja in Energodar im Südosten der Ukraine. Dies berichtet der Pressedienst von Energoatom.„Der Überflug von Tiefflugraketen über das Gelände der Anlage, auf dem sich 7 kerntechnische Anlagen befinden, birgt enorme Risiken“, sagt sagt Energoatom-Chef Petro Kotin. „Die Raketen können ein oder mehrere Kernkraftwerke treffen, es droht eine nukleare und radioaktive Katastrophe für die ganze Welt.“„Unser Ziel ist es, Kiew zu helfen, den Krieg zu gewinnen„, sagte indes US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Eröffnung des Gipfels auf der US-Militärbasis in Ramstein in Deutschland.China will keinen dritten Weltkrieg und unterstütze die Lösung des Konflikts in der Ukraine auf diplomatischem Wege. Damit entgegnet China den Aussagen des russischen Außenministers Lawrow , der sagte, dass die Gefahr eines dritten Weltkriegs real sei.„Niemand will einen dritten Weltkrieg“, heißt es aus China. „es ist notwendig, den Prozess des Voranschreitens der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zu unterstützen.“Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier