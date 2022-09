Raubüberfall im Linienbus: Täter könnte bald wieder zuschlagen Raubüberfall im Linienbus: Täter könnte bald wieder zuschlagen

Ist es gefährlich, in den Abendstunden in einem Linienbus unterwegs zu sein? Ein Raubüberfall auf der Strecke zwischen Bozen und Meran schreckt viele auf. Die Mutter des Opfers erzählt auf s+, was geschah – und warum sie davon ausgehen muss, dass das kein Einzelfall war und bleibt. + Von Florian Mair