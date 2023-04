Regen oder Schnee in weiten Teilen Südtirols

Eine Kaltfront zieht seit Mittwoch über Südtirol. - Foto: © Dieter Peterlin Twitter

Achtung im Straßenverkehr

Es bleibt wechselhaft

Südtirol hat eine regenreiche Nacht hinter sich. „Die erste Zwischenbilanz am Morgen: Bis jetzt verbreitet 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, am meisten vom Unterland bis ins Eisacktal. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich bis in höhere Täler, am Brenner hat es bereits zu schneien begonnen“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Im ganzen Land ist es derzeit trüb und immer wieder regnet es, die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 1200 Meter. „Auf den Bergen gibt es heute einen richtigen Wintereinbruch, den wir im eigentlichen Winter vermisst haben. Auf den Bergen fallen meist 20 bis 40 Zentimeter Schnee, in den Dolomiten ist auch ein halber Meter Schnee möglich“, erklärt der Wetterexperte.Zu verdanken hat Südtirol diesen Wintereinbruch einer Kaltfront, die auf ein Tief über Oberitalien trifft. Das bringt nicht nur Niederschläge, sondern auch kühle Temperaturen: Die Höchstwerte kommen über 5 bis 11 Grad Celsius meist nicht mehr hinaus.Aufgrund dieser Vorhersage und der erwarteten Verkehrslage kann es am heutigen Donnerstag vereinzelt oder zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.Deshalb gilt laut Bewertung des Landeswarnzentrums für die Gebiete im oberen Vinschgau, im Wipptal und im oberen Pustertal die Warnstufe Gelb.Am Freitag wechseln sonnige Abschnitte mit dichteren Wolken, in vielen Tälern weht Nordföhn. Am Alpenhauptkamm und in den Dolomiten kann es noch leicht schneien. Auch am Samstag überwiegen die Wolken, im Norden Südtirols regnet und schneit es im Tagesverlauf wieder etwas.