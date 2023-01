Regen und Schnee im Anmarsch

Es wird kühler – Am Dienstag Wetterbesserung

Es ist deutlich zu warm für diese Jahreszeit, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin kürzlich zu STOL sagte, momentan liegen die Temperaturen 5 Grad über dem Durchschnitt (hier lesen Sie mehr dazu). Auch Niederschläge waren in den vergangenen Tagen Mangelware. Damit soll nun vorerst Schluss sein: Am heutigen Nachmittag breiten sich von Süden her Niederschläge aus. Schnee fällt zwischen 700 und 1000 Meter Meereshöhe.Gleichzeitig wird es auch etwas kühler: Die Höchstwerte sinken auf 2 bis 6 Grad.Auch am Montag kommt es erneut zu einigen Regen- und Schneeschauern. Am Dienstag folgt dann eine Wetterbesserung.