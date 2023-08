Regierungskommissär dankt Südtiroler Bevölkerungsschutz für ihren Einsatz

Austausch über Unwetterereignisse

Wie jedes Jahr um den Mittsommerfeiertag nutze Regierungskommissär Vito Cusumano die Gelegenheit, um jenen zu danken, die rund um die Uhr und auch während der Feiertage im Einsatz für die Bevölkerung stehen.Mit seinem Kabinettschef Federico Malavasi hat er am 11. August in der Agentur für Bevölkerungsschutz, die Berufsfeuerwehr, die Notrufzentrale, die Verkehrsmeldezentrale und das Landeswarnzentrum sowie den Landeswetterdienst besucht und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank ausgesprochen: „Euer Dienst für die Bevölkerung ist wertvoll und Frucht der Synergien.“Begleitet wurde er bei seiner Runde von Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, der seinerseits für die ausgezeichnete Zusammenarbeit dankte und auch die Grüße von Landeshauptmann Arno Kompatscher überbrachte.Regierungskommissär und Bevölkerungsschutzlandesrat tauschten sich zudem über die jüngsten Unwetterereignisse und den Einsatz der Berufsfeuerwehr mit den Freiwilligen Feuerwehren in der hagelgeschädigten Region Friaul-Julisch Venetien aus. Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktioniere laut Cusumano und Schuler sowohl innerhalb Südtirols als auch auf gesamtstaatlicher Ebene hervorragend.