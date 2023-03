Reinkarnation: 8-jähriger Mongole in USA von Dalai Lama auserwählt

Der 8-Jährige ist ein Zwillingskind in der Familie Altannar. Man sei sich nicht sicher, ob das Kind Aguidai oder Achiltai heißt. Sicher ist aber, dass er nun offiziell die zehnte Reinkarnation von Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche, einem mongolischen Mönch und drittwichtigstem spirituellen Führer im tibetanischen Buddhismus ist, heißt es in einem Bericht des „Corriere della Sera“.Der Vater des Kindes ist ein bekannter Universitätsprofessor, seine Mutter eine wichtige Führungskraft in der Wirtschaft und seine Oma war Mitglied des mongolischen Parlaments.Für China könnte die Wahl eine Provokation sein, da das Kind einen amerikanischen Pass besitzt und es als eine Annäherung an die USA gewertet werden könnte. In der Mongolei fürchtet man sich vor einem Angriff Chinas, weil China für sich allein beansprucht, die spirituellen Führer Tibets auszuwählen.