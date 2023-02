Reinswald: Skifahrer bei Sturz im Steilhang schwer verletzt

Bei dem Schwerverletzten soll es sich laut ersten Informationen um einen Mann aus Bozen um die Mitte-40 handeln. Er war auf seinen Skiern auf der schwarzen Piste vom Sattele in Richtung Pfnatsch Alm unterwegs, als es zu dem folgenschweren Sturz kam.Der Mann zog sich mehrere Brüche im Bereich des Beckens und des Brustkorbes zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 geborgen und zur weiteren Versorgung ins Bozner Krankenhaus geflogen. Erst am gestrigen Sonntag ist es auf der Schwemmalm in Ulten zu einem schweren Skiunfall gekommen. Dabei hat der 36-jährige Patrick Bernard aus Lana sein Leben verloren.