Reisewelle rollt ab dem Stephanstag

Der Blick auf die Verkehrsprognose ist eindeutig: In den nächsten 2 Wochen herrscht in beiden Richtungen starkes bis sehr starkes Verkehrsaufkommen. Der 1. Tag der Reisewelle ist der Stephanstag, mit sehr starkem Reiseverkehr in Richtung Norden.





Auch das Wochenende (28./29. Dezember) vor dem Jahreswechsel wird ein richtiges Reise-Wochenende. Ab dem 1. Jänner rollt die Reisewelle dann wieder in Richtung Süden, der verkehrsreichste Tag wird der 2. Jänner.Umfangreiche Staus und Verzögerungen werden erwartet, auch erinnern die Experten der A22 an die Winterreifenpflicht, bzw. die Mitnahme von Schneeketten.

stol