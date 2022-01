Die Impfgegner-Reportage – 90 Euro „Spende“ für Atemübungen

Eine Diktatur sei das, keine Pandemie, schreit ein aufgebrachter Impfgegner dem Reporter von „La7“ ins Mikrofon. Aufgezeichnet wurde der Bericht – teilweise mit versteckter Kamera – am 8. Jänner in Bozen, als die No-Vax-Bewegung wieder einmal zum „friedlichen Spazierengehen“ aufrief.„Ich werde mich nie impfen lassen, nie“, sagt ein anderer Teilnehmer des „Spaziergangs“. „Mich interessieren die Strafen nicht, von mir aus zahle ich auch 10.000 Euro.“ Daraufhin streckt er dem Reporter 100 Euro entgegen und sagt, diese solle er doch „Draghi oder Kompatscher geben“, bevor er in gebrochenem Italienisch „Libertà per tutti“ schreit – unter dem Applaus der anderen Demonstranten.Eine andere Teilnehmerin erzählt mit Stolz, dass sie nicht geimpft sei und auch keine Maske tragen werde. Daraufhin fragt sie einen jungen Mann abschätzig, warum er denn eine Maske trage und fällt danach ihr Urteil: „Ihr seid alle von der Regierung bezahlt.“Neben anderen – für Außenstehende – sehr abstoßenden Szenen, interviewt der Reporter von „La7“ am Schluss noch einen Psychologen. Der Journalist gibt sich als Impfgegner aus und befragt den Psychologen mit dem Pferdeschwanz über die Impfungen und über die Corona-Masken – mit versteckter Kamera.Der Psychologe gibt dem Journalisten „Tipps“: unter anderem, dass in den Corona-Impfungen ein Mittel enthalte sei, das so wirke, als würde man Rasierklingen in den Körper spritzen, die den Körper innerlich verletzen.Am Schluss verlangt der Psychologe für Atemübungen noch eine „Spende“ über 90 Euro – schwarz natürlich.Der Journalist zeigt sich erschüttert – und wohl auch die Zuschauer der Reportage.

