Reporterin bei Live-Einsatz begrapscht – Täter ausgeforscht und bestraft

Marathonläufer, die beim Vorbeilaufen in die Kamera winken, sieht man immer wieder und sie sorgen für Heiterkeit. Ganz und gar nicht lustig ist, wenn ein Läufer eine Reporterin während einer Live-Schaltung von hinten begrapscht. So geschehen am vergangenen Wochenende in den USA, wie ein YouTube-Video beweist.